Bangladesh: decine di migliaia di persone manifestano contro il governo a Dacca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di sostenitori del principale partito di opposizione del Bangladesh sono scesi in strada nella capitale Dacca oggi, sfidando il rischio di arresti per protestare contro il governo in vista delle elezioni nazionali previste per l'inizio dell'anno prossimo. Il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), la cui dirigenza è stata arrestata o si trova in esilio, ha chiesto nuovamente le dimissioni della prima ministra Sheikh Hasina e la formazione di un governo neutrale per sovraintendere alle elezioni del 7 gennaio, che alle condizioni attuali il partito di opposizione ha deciso di boicottare. Alla manifestazione di oggi si sono uniti diversi leader e attivisti del Bnp che si nascondevano dal 28 ottobre scorso, quando violente manifestazioni antigovernative erano culminate nella morte di un agente di polizia e in centinaia di feriti.(Inn)