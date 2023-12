Italia-Regno Unito: incontro Meloni-Sunak, focus su Ucraina e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui, il lavoro comune in ambito migratorio nel quadro del memorandum d’intesa firmato a Londra lo scorso 27 aprile. I due leader hanno stabilito di cofinanziare un primo progetto italo-britannico di rimpatri volontari assistiti nei paesi di origine predisposto dall’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) a favore di migranti bloccati in Tunisia. La discussione ha quindi toccato i principali dossier della politica internazionale, a partire dall’invasione russa dell’Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente. (Res)