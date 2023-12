Giappone: scandalo fondi non dichiarati, polizia interroga parlamentari del Partito liberaldemocratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pubblici ministeri del Giappone hanno iniziato a interrogare su base volontaria i parlamentari del Partito liberaldemocratico (Pld), principale forza della maggioranza di governo, in relazione allo scandalo dei fondi politici non dichiarati alle autorità fiscali. Lo hanno riferito oggi fonti informate citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Decine di parlamentari del Pld potrebbero essere chiamati a deporre in merito alle accuse secondo le quali il gruppo non avrebbe dichiarato centinaia di milioni di yen ottenuti tramite eventi per il finanziamento elettorale. La squadra speciale per le indagini della Procura distrettuale di Tokyo sta indagando sul caso come una violazione della legge sul controllo dei fondi politici. Lo scandalo, che sta scuotendo il governo del primo ministro Fumio Kishida, è emerso a seguito di una denuncia penale secondo cui cinque fazioni del Pld hanno sottostimato le entrate provenienti dagli eventi di raccolta fondi. Lo scandalo ha portato Kishida a sostituire tutti e quattro i ministri appartenenti alla principale fazione del Pld, che faceva riferimento all’ex primo ministro Shinzo Abe.(Git)