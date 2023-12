Germania: Faeser, rischio radicalizzazione islamisti elevato, prendiamo minaccia sul serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio di radicalizzazione fra la comunità islamica è “elevato” e c'è una “mutata situazione di minaccia” che il governo tedesco sta prendendo “molto sul serio”. Lo ha detto la ministra degli Interni Nancy Faeser al quotidiano “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”. “I lupi solitari islamici sono un pericolo che esiste in ogni momento”, ha detto la ministra. Secondo un rapporto dell'Ufficio federale di polizia criminale, gli sviluppi in Medio Oriente potrebbero "determinare un elevato livello di minaccia per il contesto di sicurezza in Germania", ha detto Faeser. Se il conflitto peggiorasse, soprattutto i singoli individui potrebbero vederlo come un “incoraggiamento per un attacco”, ha aggiunto la ministra.(Geb)