Migranti: Rama, a chi critica accordo con l'Italia e non ha fatto nulla dico “state zitti”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A coloro che “fanno la morale” sull'accordo fra Italia e Albania sui migranti “e che non hanno fatto niente, in qualsiasi Paese europeo, io dico o ci dite come fare meglio o state zitti”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “E' un accordo positivo, fatto per le rispettive patrie”, ha proseguito il premier. “A chi chiede: cosa ci guadagna l'Albania?' rispondo: 'E cosa ci guadagnava l'Italia nell'accogliere gli albanesi dal 1990?'”, ha aggiunto Rama. “Dopo il terremoto ho visto i vigili del fuoco venire in Albania: era una notte molto fredda ma loro entravano sotto le macerie per salvare le vite degli albanesi e cosa hanno chiesto all'Albania? Soldi? No, lo hanno fatto e sono andati via. Quindi perché dovevamo chiedere soldi all'Italia? Abbiamo dato disponibilità nel nostro territorio e collaborazione”, ha aggiunto Rama. “Se funzionerà sarà un bene, sennò avremo fatto tutto per farlo funzionare”, ha detto il premier. (Res)