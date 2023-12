Roma: assessora Lavori pubblici Lazio, quasi ultimati lavori messa sicurezza idraulica Lungotevere Foro Italico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in via di ultimazione i lavori per l’eliminazione del degrado igienico sanitario e ambientale, con il successivo ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica, del lungotevere Foro Italico, all’altezza di via del Baiardo. L’intervento, a cura dell’assessorato ai Lavori pubblici della Regione Lazio, è stato finanziato con oltre 297mila euro. Sono previsti la pulizia dell’area, l’abbattimento delle strutture fatiscenti abusive e le attività di manutenzione straordinaria necessarie ad assicurare le funzionalità idraulica sulla relativa ansa del fiume Tevere. (segue) (Com)