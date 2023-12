Roma: assessora Lavori pubblici Lazio, quasi ultimati lavori messa sicurezza idraulica Lungotevere Foro Italico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parliamo di un’area completamente abbandonata del Lungotevere Foro Italico. È addirittura dal 2012 che non venivano realizzati interventi specifici di messa in sicurezza. La zona, infatti, si trovava in totale stato di abbandono, considerando anche le strutture abusive affastellatesi col passare degli anni. Ora i lavori sono in via di completamento", ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi. "Durante i lavori sono stati campionati tutti i rifiuti presenti per verificare la loro pericolosità; un controllo dovuto e necessario per ristabilire la sicurezza in un’area così vasta. Inoltre, annuncio che sarà istituito un tavolo tecnico con il Comune di Roma per garantire il futuro rispetto ambientale dell’ansa del Tevere sulla quale siamo intervenuti", ha concluso l’assessore Manuela Rinaldi. (Com)