Medio Oriente: incolumi i 15 marinai filippini della nave liberiana colpita da un drone

- I 15 marinai di nazionalità filippina a bordo della nave da carico al Jasrah, colpita da un drone suicida ieri mentre navigava nelle acque del Mar Rosso, sono incolumi. Lo ha riferito il dipartimento dei Lavoratori migranti delle Filippine. La nave mercantile battente bandiera della Liberia è stata colpita ieri da un drone lanciato da un’area dello Yemen sotto il controllo dei ribelli filo-iraniani Houthi. Il drone ha colpito la fiancata sinistra della nave causando un incendio, e un container è caduto in mare a causa dell'impatto. L’unità dell’esercito britannico United Kingdom Maritime Trade Operations (Ukmto), che monitora le rotte marittime del Medio Oriente, ha confermato l’attacco, avvertendo le navi di prestare cautela. L’Ukmto ha affermato che non sono state segnalate vittime nell'incendio. L’attacco alla Al Jasrah si inserisce nella campagna dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, che hanno rivendicato la responsabilità di una serie di attacchi negli ultimi giorni che hanno mancato di poco le navi nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. Gli attacchi sono una risposta alla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas e alla martellante offensiva aerea e terrestre lanciata dal governo israeliano nella Striscia di Gaza. La responsabilità di quest’attacco non è stata ancora rivendicata.(Fim)