Atreju: Musk sul palco con in braccio suo figlio, “fondamentale creare la prossima generaizone”

- Elon Musk, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, si è presentato sul palco con in braccio uno dei suoi figli: un segnale dell’importanza attribuita dal miliardario alla questione demografica, come confermato dall’Ad di Tesla. “Voglio enfatizzare che è importante avere figli e creare la nuova generazione. “Potrà sembra scontato, ma senza figli non avremo una nuova generazione. Sono favorevole all’espansione dell’umanità e alla creazione di un futuro entusiasmante”, ha detto il miliardario. “Ogni anno guardo ai tassi di natalità ed è deprimente. Sembrano calare ogni anno”, ha detto Musk: “Il mio primo suggerimento ai leader di governo e alle persone in generale sarebbe di assicurarsi di avere figli per creare la nuova generazione. Ogni incentivo utile ad avere la nuova generazione sarebbe lungimirante. E’ fondamentale, e non posso sottolinearlo abbastanza”, ha dichiarato l’imprenditore.(Res)