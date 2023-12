Migrazioni: Musk, non è possibile dipendere dall’afflusso di popolazione da altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi non possono dipendere dai flussi migratori per risolvere i loro problemi demografici. Lo ha dichiarato Elon Musk, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Musk ha fatto l’esempio della Cina: “Al ritmo attuale la Cina perderà forse il 40 per cento della sua popolazione ogni generazione. Si tratterebbe di 600 o 700 milioni di persone. Gli interi Stati Uniti dovrebbero emigrare lì due volte ogni generazione per mantenere i livelli di popolazione attuale, solo per la Cina. Nell’immigrazione non ci sono abbastanza numeri”. Musk ha anche sottolineato “l’importanza delle culture”: “Non vogliamo che il Giappone sparisca, che l’Italia e la Francia spariscano. Dobbiamo mantenere ragionevolmente l’identità culturale dei Paesi, o quei Paesi non esisteranno più”.(Res)