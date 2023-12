Caivano: Bernini, attenzione altissima, adatteremo proposta formativa a esigenze territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione del governo nei confronti di Caivano continua a essere “altissima. Abbiamo in programma di radicare qui le nostre università, accademie e conservatori. E non solo, il Festival che parte oggi vuole coinvolgere la comunità. Noi siamo qui per lavorare con la comunità e ci staremo anche in seguito. Svolgeremo la nostra attività, non solo istituzionale, di riavvicinamento in tutti i territori dove esistono dei disagi”. Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia d'inaugurazione del Festival della Scienza, delle Arti, delle Culture e dello Sport, iniziativa voluta dallo stesso ministro e organizzata dal Mur a Caivano (Na). “Adatteremo la proposta formativa ai territori – ha sottolineato il ministro –, i luoghi parlano e noi siamo in ascolto, cercando di ridurre al minimo lo spazio tra la formazione e il lavoro. Il nostro non è uno spot ma un percorso destinato a durare, tanto a Caivano, quanto in tutte le zone in cui si avvertono il disagio, il malessere e la sofferenza”. (Rin)