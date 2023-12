Università: Bernini, per studentati in campo Pnrr, bandi e protocollo intesa con demanio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la realizzazione di nuovi studentati “abbiamo tre armi da utilizzare. Non solo i 60mila posti letto, come fissato nel Pnrr ma anche il finanziamento al 70% del Ministero alle università, con 500 milioni per bandi già chiusi, per 5.400 nuovi posti letto, di cui 615 posti letto e 53 milioni per la Campania". Lo ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia d'inaugurazione del Festival della Scienza, delle Arti, delle Culture e dello Sport, iniziativa voluta dallo stesso ministro e organizzata dal Mur a Caivano (NA). Inoltre, “abbiamo istituzionalizzato – ha proseguito – un protocollo d'intesa con il Demanio sugli immobili abbandonati in città e nelle periferie, con la progettazione del Demanio per trasformarli in studentati”. (Rin)