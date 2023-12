Ucraina: Bernini, certa di capacità mediazione dell'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certa della capacità di mediazione, non dei singoli Stati membri, ma dell'Europa". Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia d'inaugurazione del Festival della Scienza, delle Arti, delle Culture e dello Sport, iniziativa voluta dallo stesso ministro e organizzata dal Mur a Caivano (Na), rispondendo a una domanda sulla decisione dell'Ungheria di bloccare i nuovi finanziamenti dell'Ue all'Ucraina. Si tratta di una scelta da leggere “in un’ottica europea e non domestica. Devo dire – rivela il ministro – che me l'aspettavo, perché ero all'insediamento di Milei a Buenos Aires, dove c’erano Orban e Zelensky e ho visto che parlavano con una certa intensità”. (Rin)