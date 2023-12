Caivano: Bermini, presto di nuovo qui per sopralluoghi sede universitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento imprescindibile per tutti gli stakeholders della comunicazione istituzionale e non solo" Anna Maria Bernini

Presidente del Gruppo di Forza Italia in Senato

21 luglio 2021

- "Abbiamo già chiesto al commissario Ciciliano e al prefetto di Napoli di darci la disponibilità degli immobili e in considerazione del fatto che ci sono nel decreto Caivano 5 milioni per il recupero di edifici, se possiamo anche dare una mano a ristrutturare qualcosa o a realizzare strutture come auditorium, noi ci siamo”. Così il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine della cerimonia d'inaugurazione del Festival della Scienza, delle Arti, delle Culture e dello Sport, iniziativa voluta dallo stesso ministro e organizzata dal Mur a Caivano (NA), rispondendo a una domanda sull'ipotesi di aprire una sede dell'università nel comune dell'area a Nord di Napoli. “Tra Natale e Capodanno – ha annunciato –, probabilmente tornerò qui per fare qualche sopralluogo, non solo agli immobili che potrebbero essere destinati all'università, ma anche alle chiese, perché in un'audizione parlamentare mi sono state segnalate alcune chiese su cui secondo me potremmo fare tanto dal punto di vista del restauro”. (Rin)