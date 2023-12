Ambiente: Musk, alcuni aspetti del movimento ambientalista si sono spinti troppo oltre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento ambientalista per certi aspetti si è spinto ad alcuni eccessi. Lo ha dichiarato Elon Musk, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Mi considero uno dei più grandi ambientalisti al mondo”, ha detto Musk riferendosi alle sue attività nel campo della mobilità elettrica e dell’energia solare, “ma l’ambientalismo deve basarsi sui fatti”. Secondo l’imprenditore, quando le convinzioni ambientaliste si spingono all’eccesso, “iniziano a guardare all’umanità come a un fattore negativo, come fosse una piaga per il pianeta. E alcuni lo dicono apertamente”, ha dichiarato Musk. Secondo Musk, la questione ambientalista si può ridurre al problema dell'eccessiva immissione di CO2 nell'atmosfera: "Penso che la questione ambientalista sia in qualche modo esagerata nel breve termine. Ci sono ragioni di preoccupazione a lungo termine", ha detto l'imprenditore, ma è necessario "tracciare una linea tra quanto è pragmatico e sensato, quando conta davvero e quanto invece no". Per Musk, nei prossimi decenni sarà necessario concentrarsi sul contenimento "dei miliardi di tonnellate di CO2 che immettiamo nell'atmosfera", ma quello ambientale "non è un rischio esistenziale", e non giustifica "la demonizzazione di petrolio e gas". (Res)