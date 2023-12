Roma: presidente Municipio VI, Città della Conoscenza Tor Vergata una pagina di storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata scritta una nuova pagina di storia per il Municipio Roma VI delle Torri di Roma. Un Municipio ricco di fragilità, di criticità ma anche di tanto cuore. Lo dichiara in un comunicato stampa il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco. "Insieme alla tenacia del Dipartimento di Biologia e del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, oggi abbiamo portato il progetto della Città della Conoscenza / Tecnopolo delle Biotecnologie e dell'Alimentazione all'attenzione del Governo italiano, nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati. Grazie all'amico e vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli - aggiunge Franco - per aver perorato la nostra causa e averci ospitato in questa cornice di così alto rilievo". (segue) (Com)