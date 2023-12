Roma: presidente Municipio VI, Città della Conoscenza Tor Vergata una pagina di storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E grazie soprattutto al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e al Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini per i loro preziosi contributi. Davvero significativa la presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al quale va tutta la mia riconoscenza per aver creduto insieme a noi a questa progettualità, e del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha fattivamente stanziato i primi fondi. Siamo partiti. Ci eravamo lasciati a maggio - conclude Franco - parlando di visioni future, ci siamo ritrovati a dicembre con un progetto dalla portata rivoluzionaria, in grado di stravolgere tutto il quadrante est della Capitale. Una struttura di ricerca che sia raccordo tra tutti i centri di ricerca del territorio, da Asi a Enea, dal Cnr al PTV, con l'Ateneo di Tor Vergata e in grado di produrre circa 15mila posti di lavoro per i nostri ragazzi, troppo spesso costretti a cercare lavoro all'estero". (Com)