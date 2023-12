Atreju: Musk, politiche identitarie progressiste aumentano divisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ideologia “woke” proveniente dagli Stati Uniti, basata sull’esaltazione delle differenze, aumenta le divisioni anziché ridurle, ed elimina il merito. Lo ha dichiarato oggi Elon Musk, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “E’ un virus della mente, e non dovreste importarlo dall’America”, ha detto l’imprenditore. “L’ideologia woke amplifica razzismo, sessismo, francamente tutti gli ‘ismi’. Alimenta l’odio per gli altri e per se stessi. E lasciate ve lo dica, non è per nulla divertente”.(Res)