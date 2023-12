Imprese: Musk, Italia ottimo Paese dove investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia "è un ottimo luogo dove investire e un Grande Paese". Lo ha dichiarato oggi Elon Musk, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, sottolineando però il problema rappresentato dalla crisi demografica: “Mi preoccupa il basso tasso di natalità. Se un Paese investe in Italia, si chiede se ci saranno abbastanza lavoratori. E’ una domanda piuttosto semplice: se la forza lavoro diminuisce, non ci sono abbastanza lavoratori per le aziende”, ha detto l’ad di Tesla, aggiungendo che a suo modo di vedere la questione demografica è un’emergenza immediata. “L’Italia è un Paese incredibile, stupendo da visitare, abitato da persone eccezionali. Voglio la prosperità dell’Italia, come quella di ogni alto Paese. Vogliamo un futuro entusiasmante per l’umanità. Solo, fate più italiani”, ha detto l’imprenditore.(Res)