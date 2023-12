Atreju: Musk, IA uno sviluppo epocale ma pone potenziale rischio esistenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligenza artificiale è “una lama a doppio taglio, il mago della lampada”. Lo ha dichiarato Elon Musk, ospite di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. L’Ia è uno sviluppo epocale che apre a opportunità infinite, ha detto l’imprenditore, ma rappresenta anche potenzialmente “un rischio esistenziale per l’umanità”. Secondo Musk, anche il tema della regolamentazione di questa nuova tecnologia va affrontato con cautela: “Sono favorevole a una certa supervisione regolatoria. Deve quantomeno esserci un arbitro”, ha detto l’ad di Tesla. “Tutto ciò che è pericoloso è supervisionato da un arbitro e regolatore. Credo lo stesso debba valere per l’IA, per assicurarci che sia benefica”. Secondo Musk, comunque, la parte buona dell’IA è che “ci dirige verso un futuro di abbondanza. IA e robotica significa che non ci sarà scarsità di beni e servizi”.(Res)