Roma: Celli, eventi ad Ostia, Torre Maura, Tuscolano e Casal de Pazzi per un Natale di tutta la città

- Dal centro alla periferia, il Natale di Roma si accende con eventi anche a Ostia, Torre Maura, Tuscolano e Casal de Pazzi. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Un cartellone di quattro spettacoli predisposto dall'assessorato al Turismo e Grandi eventi grazie alla volontà e al contributo dell'Assemblea capitolina. Una festa diffusa di musica e allegria per tutti - aggiunge - che si unisce alle tante iniziative presenti in città per il periodo natalizio. Una particolare attenzione, dunque, ai residenti di quartieri più distanti dal centro storico per far vivere momenti di socialità e divertimento. Aspettiamo tutti il 22 dicembre a piazza San Giovanni Bosco al Tuscolano; il 23 dicembre nell'area tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura; il 29 dicembre nell'area mercato rionale di Casal De Pazzi e il 30 dicembre in piazza Anco Marzio a Ostia".(Com)