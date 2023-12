Roma: per Natale eventi da centro a periferie, assessore Grandi eventi "festa e musica in tutta città"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Natale diffuso in tutta la Capitale con eventi che coinvolgeranno il Centro storico ma anche le piazze periferiche. Festa, musica, divertimento a partire dal 22 dicembre a piazza San Giovanni Bosco a Cinecittà per passare il 23 nell'area tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura. Ed ancora: il 29 dicembre nell'area mercato rionale di Casal De Pazzi e il 30 dicembre in piazza Anco Marzio a Ostia. "Dopo un anno di lavoro e impegni - afferma Alessandro Onorato assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e spor - difficile per molti, è giusto che le feste di fine anno rappresentino una pausa di allegria. E questo ovviamente non può riguardare solo chi vive nelle zone più centrali. Porteremo il clima di festa in quattro piazze popolari di altrettanti quadranti fondamentali della vita della nostra città". (segue) (Rer)