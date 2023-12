Russia: Turchak, Putin si candiderà alle presidenziali come indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vladimir Putin si candiderà come indipendente alla presidenza della Federazione Russa. È quanto riferito all'agenzia di stampa russa “Ria Novosti da Andrei Turchak, segretario generale del partito Russia Unita, la formazione politica legata al capo dello Stato russo. “Putin non si presenterà alle presidenziali come candidato di Russia Unita anche se può contare sul completo sostegno del partito”, ha detto Turchak. Oggi un gruppo di sostegno composto da oltre 700 politici, esponenti del mondo sportivo e culturale si è riunito a Mosca e ha approvato all’unanimità la nomina di Putin come candidato candidato indipendente. "Più di 3,5 milioni di membri e sostenitori del partito parteciperanno attivamente alla campagna elettorale", ha dichiarato Turchak. (Rum)