Francia: procura, una persona in custodia dopo morte migrante a Sangatte

- Una persona è stata presa in custodia dalla polizia francese in relazione alla morte di un migrante trovato privo di sensi su una spiaggia ieri dopo aver tentato di attraversare il Canale della Manica. Lo ha riferito la procura locale francese. "L'uomo è stato preso in custodia in seguito all'apertura di un'indagine per omicidio colposo e per aver aiutato alcuni immigrati clandestini", ha dichiarato il procuratore di Boulogne-sur-Mer, Guirec Le Bras, secondo cui sarà necessario attendere l'autopsia per determinare la causa della morte del migrante. L'uomo è stato trovato privo di sensi su una spiaggia nel comune di Sangatte ieri mattina ed è stato dichiarato morto a mezzogiorno. Un altro migrante che cercava di raggiungere l'Inghilterra è morto giovedì sera al largo di Gravelines, poco più a nord, in seguito all'affondamento di un gommone. (Frp)