Migranti: Rama, sono fiducioso, accordo con Italia non è incostituzionale

- Il ricorso dell'opposizione albanese alla Corte costituzionale contro l'accordo fra Italia e Albania “mi fa ridere”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Sono contento che tutti capiscano, anche quelli che in Albania sono martellati da una propaganda secondo cui non c'è più democrazia in Albania. La Corte costituzionale ha fatto il suo dovere e per la Costituzione è automatico sospendere un accordo prima della ratifica del Parlamento”, ha detto Rama. “Sono fiducioso, l'accordo non ha niente di incostituzionale. Attendiamo con calma la decisione e poi ci metteremo a lavorare insieme. Il tempo limite è marzo ma sono fiducioso che la decisione sarà presa molto prima perché è un accordo molto importante per i due Paesi”, ha detto il premier. (Res)