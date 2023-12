Roma: Cgil, premio letterario "Di Vittorio" lunedì la conferenza stampa di presentazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 18 dicembre, alle ore 12, presso la sala Soldini della Filt Cgil di Roma e del Lazio, piazza Vittorio Emanuele 113, terzo piano, nell'ambito dell'assemblea generale della Cgil regionale, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Premio Letterario Giuseppe Di Vittorio. Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio e l'Iress Lazio. "Il Premio, ideato dall'Istituto di ricerche economiche, storiche e sociali del Lazio (Iress Lazio) e promosso di concerto con la Fondazione Giuseppe Di Vittorio e la Cgil di Roma e del Lazio, - continua la nota - mira a sostenere e potenziare, anche in Italia, la letteratura della working class, ossia le opere - romanzi e racconti - che pongono il mondo del lavoro, nelle sue molteplici sfumature, al centro della narrazione, promuovendo le voci delle autrici e degli autori che si sono distinti nel raccontarlo e incentivando al contempo nuove prospettive narrative". "Il Premio, alla sua prima edizione, - aggiunge la nota - vuole essere uno stimolo per le lavoratrici e i lavoratori a prendere la parola, a raccontarsi e a raccontare, perché la letteratura è uno strumento di conoscenza e di consapevolezza. In alcuni casi, anche di lotta, ivi compresa quella di genere legata al lavoro". (Com)