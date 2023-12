Migranti: Rama, Albania non è membro Ue ma è Paese europeo, lo dice la geografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania non è ancora un Paese membro dell'Ue ma è un paese europeo: questo non lo decide Bruxelles ma la geografia. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Se lo facesse la Francia nessuno si scandalizzerebbe, anzi diremmo finalmente la Francia sta facendo qualcosa in più”, ha detto il premier. “La Grecia è un Paese europeo e ci sono tanti centri li. Perché se si fa un accordo con un Paese Ue va bene, e se si fa con un Paese europeo allora si fa tutto questo rumore? Non capisco”, ha aggiunto Rama.(Res)