Roma: inaugurato all'Esquilino "Slow Social Market", nuovo Emporio solidale in un bene confiscato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare la povertà affermando il diritto universale a un cibo buono e sano. È questo l'obiettivo del nuovo emporio solidale, "Slow Social Market", inaugurato ieri nei pressi della stazione Termini, in cui persone in difficoltà economica segnalate dal servizio sociale municipale potranno fare la spesa attraverso un sistema di assegnazione mensile di punti-spesa commisurati al bisogno. L'emporio nasce infatti dalla considerazione che la distribuzione dei pacchi alimentari deve essere superata, concedendo all'utente la possibilità di scelta in base alle proprie esigenze alimentari, fornendo così maggiore consapevolezza e dignità alle persone coinvolte. (segue) (Com)