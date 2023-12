Roma: inaugurato all'Esquilino "Slow Social Market", nuovo Emporio solidale in un bene confiscato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finanziato dai fondi dell'Otto per mille della Chiesa Valdese e dal Municipio Roma I, l'Emporio Solidale è gestito da Nonna Roma, che ha all'attivo progetti simili in numerose zone di Roma, e da Slow Food Roma, impegnata ad affermare il diritto di tutti e tutte a un cibo buono, prodotto nel rispetto dell'ambiente e dei lavoratori, con l'obiettivo di costruire un diverso modello sociale ed economico. Il progetto, unico nel suo genere, coinvolge una generosa rete di realtà territoriali e donatori, da filiere eque e solidali, anche grazie al sostegno di Polèis - Polo Civico Esquilino, un ecosistema collaborativo che aggrega molte associazioni e organizzazioni del quartiere. (segue) (Com)