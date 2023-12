Roma: inaugurato all'Esquilino "Slow Social Market", nuovo Emporio solidale in un bene confiscato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'inaugurazione di Slow Social Market, rispondiamo concretamente alla vulnerabilità economica e sociale che affligge molte famiglie nella zona - afferma Alberto Campailla, presidente di Nonna Roma. - Di social market ce n'è bisogno: "Slow Social Market" è una risposta tangibile a un'urgente necessità di molte famiglie che lottano per mettere insieme il pranzo con la cena. Basato sull'esperienza dei Social Market a viale Palmiro Togliatti, San Lorenzo e Bastogi, questo progetto non solo contrasta la povertà ma, puntando all'autodeterminazione delle persone assistite, crea relazioni e comunità. La sua apertura, a due passi da Termini, e in sinergia con le altre realtà è di immenso valore per promuovere il diritto di tutti a un cibo buono, sano e sostenibile, contribuendo così alla giustizia sociale in un bene confiscato alle mafie". (segue) (Com)