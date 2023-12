Roma: inaugurato all'Esquilino "Slow Social Market", nuovo Emporio solidale in un bene confiscato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con lo Slow Social Market vogliamo restituire dignità alle persone che sono in difficoltà e lo facciamo in due modi: affermando sia il diritto a scegliere il proprio cibo sia il diritto al piacere e al desiderio - asserisce Barbara Bonomi di Slow Food Roma - Insieme a questo, abbiamo l'ambizione di condividere con chi frequenterà l'Emporio la consapevolezza che scegliendo un cibo buono e sano, prodotto secondo criteri sostenibili, si tutela il proprio benessere, ma contemporaneamente il benessere del Pianeta e degli ecosistemi. Questo spazio contribuirà a costruire una comunità di persone più consapevoli, più attive e in ultima istanza più felici". Il locale che ospita l'emporio è un bene confiscato alla criminalità organizzata, ed è stato intitolato - grazie al supporto di Libera - a Jerry Essan Masslo, rifugiato politico sudafricano che si batteva contro razzismo e schiavitù del caporalato, vittima della criminalità a Villa Literno (Caserta). (segue) (Com)