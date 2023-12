Roma: inaugurato all'Esquilino "Slow Social Market", nuovo Emporio solidale in un bene confiscato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inaugurare questo Emporio in cui le associazioni danno risposte concrete a problemi reali della cittadinanza è importantissimo - dichiara Gaetano Salvo, referente di Libera per Roma e Provincia - È il primo passo nel contrasto alle mafie e alle disuguaglianze sociali. Farlo proprio su un bene confiscato alle mafie rappresenta il valore fondamentale del riutilizzo sociale, realizzando il principio cardine della legge 109/96. Dedicare questo spazio, che verrà attraversato dalla comunità e non solo, a una vittima innocente delle mafie, aggiunge un tassello ulteriore al percorso di memoria viva che come Libera portiamo avanti". (segue) (Com)