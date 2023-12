Migranti: Rama, per l'Italia la geografia è diventata una maledizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I migranti che arrivano in Italia entrano nell'Ue ma la sua posizione geografica non può essere una maledizione perché è un Paese di frontiera. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Se si vedono gli accordi di ridistribuzione: il concetto è che i migranti entrano in un Paese di confine e poi vengono ridistribuiti”, ha detto Rama, secondo cui se per l'Italia questa viene considerata “una maledizione” non può al contempo “essere una benedizione per i Paesi che sono lontani”. (Res)