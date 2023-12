Migranti: Rama, accordo con Italia non è soluzione definitiva, ad altri Paesi abbiamo detto no

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo fra Italia e Albania sui migranti non è la soluzione definitiva ma un modo per affrontare il problema. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Se in Africa vedono un Occidente problematico e si lascia terreno ad altre forze per fare business” e “poi quando c'è da trovare una vita migliore si va verso l'Occidente serve una visione molto più larga e una soluzione più profonda”, ha detto Rama. “Mentre si cerca questo bisogna trovare altre soluzioni” e a chi critica chiedo “cosa fanno loro?”, ha aggiunto Rama. “No, non accetterei richieste” come quella ricevuta dall'Italia “da altri Paesi”, ha detto il premier. “Sono Paesi cugini, ma l'Italia non è un cugino, è un fratello”, ha aggiunto Rama. (Res)