Roma: Pd-Rf-LcG, sarà un Natale in tutta la Capitale, grazie ad artisti e lavoratori impegnati

- Un Natale diffuso, davvero di tutti. Quest'anno abbiamo voluto immaginare che tutta Roma si unisse in un grande abbraccio per vivere un momento di pausa e allegria. Lo dichiarano la capogruppo del Pd in Campidoglio Valeria Baglio, la consigliera capitolina di Roma Futura Tiziana Biolghini e il capogruppo della Lista Civica Gualtieri Giorgio Trabucco. "Quattro nuove piazze della Capitale - aggiungono - saranno animate dalle luci di Natale per portare musica, cabaret e divertimento anche fuori dal centro storico con quattro eventi gratuiti e aperti a tutti: il 22 dicembre a piazza San Giovanni Bosco al Tuscolano; il 23 dicembre nell'area tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura; il 29 dicembre nell'area mercato rionale di Casal De Pazzi e il 30 dicembre in piazza Anco Marzio a Ostia. Un'iniziativa che abbiamo sostenuto come maggioranza nella variazione al bilancio di luglio, consapevoli di una programmazione che ha bisogno di tempo e impegno. Un grazie, quindi, all'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato e ai suoi uffici per il lavoro e per questa variegata offerta di intrattenimento e divertimento, alle commissioni Cultura e Turismo, ma soprattutto grazie agli artisti e tecnici che saranno impegnati nei tanti eventi che quest'anno Roma sta realizzando, a tutti i lavoratori impegnati, di giorno e di notte nelle prossime festività, a tutti coloro che renderanno il Natale delle romane e dei romani e di chi arriverà nella Capitale più bello e più emozionante", concludono Baglio, Biolghini e Trabucco. (Com)