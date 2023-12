Milano: oltre 34 milioni per ammodernamento linea e superamento barriere architettoniche M2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli investimenti del Comune di Milano per il rinnovamento delle strutture delle metropolitane milanesi: la Giunta ha approvato due delibere che prevedono complessivamente oltre 34 milioni di interventi di potenziamento della tratta e superamento delle barriere architettoniche sulla linea M2. In un caso si tratta di 21 milioni e 160mila euro per l'ammodernamento dei ponti e viadotti nel tratto da Cascina Gobba a Cologno Nord. In quella tratta, infatti, la metropolitana è completamente fuori terra e i treni viaggiano in quota su una serie di ponti e viadotti a scavalco della viabilità ordinaria esistente o di corsi d'acqua. Si interverrà sui ponti sopra via Rizzoli e fiume Lambro e a scavalco della Tangenziale Est, sui sovrappassi su via Padova e via Palmanova, sui viadotti paralleli tra via Palmanova e viale Martesana, sul viadotto Cologno, sul manufatto cosiddetto "Solettone" e sul sovrappasso di via Neruda. Le strutture su cui si interverrà risalgono a epoche differenti, alcune possono datarsi tra gli anni '60 o '70 mentre i più recenti ampliamenti per la realizzazione del quarto binario sono degli anni '90. I ponti presentano quindi un diverso stato di conservazione e differente comportamento, per questo motivo sono differenti gli interventi che verranno fatti per prolungarne la vita utile e per l'adeguamento statico. Potranno variare, a seconda della necessità, dalla sostituzione degli apparecchi di appoggio, al ripristino dei giunti ammalorati, alla riparazione o integrazione del sistema di raccolta del reflusso delle acque. (segue) (Com)