Cybersicurezza: Frattasi, necessario innalzare postura cibernetica del Paese

- “Dobbiamo correre per innalzare la postura cibernetica del Paese: Pa, sanità, mondo delle professioni devono imparare a difendersi”. Lo ha detto Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a “Progress”, su SKytg24. “Bisogna intervenire perché una volta che la vulnerabilità sia stata scoperta il soggetto deve provvedere nel più breve tempo possibile a ripararla”, ha proseguito, sottolineando che “c’è da aspettarsi un intervento Acn su questo. Proprio per dare un seguito alle importanti attività di monitoraggio che facciamo”. (Rin)