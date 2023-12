Turismo: ministero, pubblicata graduatoria per cammini religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo ha pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria per lo sviluppo dell’offerta turistica dei cammini religiosi italiani, nell’ambito del quale sono stati stanziati 4,32 milioni di euro. “Il bando ha visto un'alta partecipazione, segno che il ministero ha saputo intercettare un’esigenza del settore”, ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, relativo alle 41 domande ammesse, a fronte delle 240 pervenute da enti locali, comunità montane, parchi ed enti ecclesiastici. “La pubblicazione della graduatoria – ha proseguito – è un ulteriore passo in avanti a sostegno del nostro turismo, che vede nei cammini e negli itinerari di fede un asset altamente strategico all’interno dell’ecosistema turistico. Il ministero continua, così, a investire nel presente e nel futuro del comparto, valorizzando i percorsi religiosi che, oltre a essere fortemente improntati alla concezione di turismo lento e sostenibile – segmenti che registrano flussi in costante crescita –, raccontano l’autenticità e le tradizioni dei nostri territori: un unicum nel panorama internazionale”. (Rin)