Ia: Frattasi (Acn), occorre regolarla

- “La scommessa è fare in modo che la regolazione dell’Intelligenza artificiale venga fatta in maniera condivisa. Non solo nel mondo occidentale. Per questo c’è attenzione al prossimo G7 dove ne parleremo”. Lo ha detto Bruno Frattasi, direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), a “Progress”, su SKytg24. “Il dibattito pubblico si orienta alla regolazione dell’intelligenza artificiale, anche nei singoli Paesi”, ha proseguito Frattasi, ricordando che “il tema è stato sollevato da Papa Bergoglio che, in occasione della giornata mondiale della pace, ha parlato di regolare gli ambiti del suo utilizzo. Ad esempio circa i limiti all’uso del riconoscimento biometrico e usando algoritmi che siano rispettosi dei valori umani e della dignità della persona”. (Rin)