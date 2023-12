Albania: Rama, negoziati di adesione all'Ue vanno avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania ha aperto i negoziati con l'Unione europea e sta andando avanti. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Certi Paesi europei hanno il vizio di prenderne altri in ostaggio per questioni interne”, ha detto Rama, secondo cui spesso lo si fa “per creare un nemico”, ha detto Rama. “Noi siamo stati presi in ostaggio dall'Olanda per due o tre anni”, ha aggiunto il premier. (Res)