- Toni Negri "ho avuto la fortuna e il piacere di conoscerlo". Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "C'è stato un tempo in cui per partecipare al dibattito del movimento dovevi aver letto il suo ultimo libro. C'è stata una generazione che ha letto il mondo con le categorie con cui l'ha raccontato Toni Negri, filosofo e comunista", conclude. (Com)