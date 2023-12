© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando vado fuori non parlo mai dei problemi della politica albanese perché non credo sia etico. Fuori dai confini del proprio dibattito bisogna sempre difendere il Paese, anche coloro che forse non stanno bene nel loro Paese”: lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. (Res)