Albania-Italia: Rama, intesa su pensioni non c'entra con accordo sui migranti

- L'accordo sulle pensioni fra Italia e Albania è stato già raggiunto e negoziato e ora nella fase finale e non riguarda il protocollo sui migranti. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, che oggi partecipa ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. In relazione all'accordo sui migranti “si è parlato addirittura di un accordo segreto per realizzare una centrale nucleare segreta in Albania: per fare cosa? Una bomba nucleare?”, ha detto Rama. (Res)