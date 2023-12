Viabilità: su Diramazione Roma nord chiusa per una notte entrata svincolo Castelnuovo di Porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla D18 Diramazione Roma nord della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione di un portale a messaggio variabile e degli impianti di illuminazione, dalle 22:00 di martedì 19 alle 3:00 di mercoledì 20 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Castelnuovo di Porto, in entrata verso la A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di percorrere la SP15a via Tiberina, verso Fiano Romano/Capena ed entrare in autostrada attraverso lo svincolo di Fiano Romano. È quanto comunica Autostrade.(Com)