Fisco: Codacons, Chiara Ferragni denunciata per truffa aggravata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è poi - aggiunge Codacons - la pesantissima mail interna di un dipendente Balocco dove si afferma: “Mi verrebbe da rispondere (al team Ferragni): In realtà le vendite servono per pagare il vostro cachet esorbitante”. A tutto ciò si aggiunge la questione economica del rincaro del prezzo del pandoro “griffato Ferragni” a danno dei consumatori, con la confezione che passa da 3,68 euro a 9,37 euro, differenza che “non giustificata da una maggior qualità degli ingredienti, rafforzava, agli occhi del consumatore, il convincimento che nel maggior prezzo del Pandoro griffato fosse incluso un contributo alla citata donazione”, scrive l’Antitrust. Riteniamo gravissimo sfruttare un tema delicato come i bambini malati di cancro e la beneficenza per attività commerciali tese unicamente a determinare guadagni per società private. Una campagna quella di Balocco e Ferragni che potrebbe aver ingannato la buona fede dei consumatori, modificando le loro scelte economiche portandoli a spendere soldi nell’errata convinzione che il ricavato delle vendite sarebbe andato ad una struttura sanitaria. (segue) (Com)