Roma: Angelucci (Pd), festa, musica e tanto divertimento fine a fine anno in tutta la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarà un Natale pieno di eventi nella nostra Città come mai è successo in questi anni. È stato fatto un grande lavoro di squadra con l'assessore Onorato e la maggioranza in Assemblea Capitolina che porterà giornate di festa musica e grandi eventi in tutta Roma. Lo afferma Mariano Angelucci presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali di Roma Capitale. "Dopo gli anni difficili della pandemia - aggiunge - la nostra Città finalmente ha ripreso a correre. Per molti il periodo è ancora difficile e portare allegria durante le festività ci rende molto felici. Abbiamo lavorato in questi due anni per costruire una Roma diversa, più unita dove nessuno si senta lasciato dietro e per questo abbiamo voluto fortemente che ci fossero quattro meravigliose feste in quattro piazze della nostra città: il 22 dicembre a piazza San Giovanni Bosco al Tuscolano; il 23 dicembre nell'area parcheggio tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura; il 29 dicembre nell'area mercato rionale di Casal De Pazzi e il 30 dicembre in piazza Anco Marzio a Ostia. Queste feste straordinarie continueranno poi con il concertone di Capodanno al Circo Massimo con Lazza, Blanco e Michielin. Le feste saranno totalmente gratuite. Ci saranno la mitica Orchestraccia di Marco Conidi, il dj Edo ma anche i cabarettisti Antonio Giuliani e Andrea Perroni. Quattro straordinari eventi per augurare buone feste, un buon fine anno e speriamo un bellissimo anno nuovo, con tutto il cuore alle romane e ai romani", conclude Angelucci. (Com)