Serbia-Italia: in ambasciata a Belgrado serata dedicata alla danza

- Serata dedicata alla danza nella residenza dell'ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, con l'esibizione del "Balletto del Sud", compagnia d'autore fondata e diretta dal coreografo italiano Fredy Franzutti. L'evento, che ha visto la partecipazione della ministra della Cultura serba Maja Gojkovic, è stato organizzato in collaborazione con l'Istituto italiano di cultura di Belgrado e il Festival internazionale di Danza di Belgrado diretto da Aja Jung. Lo riporta un comunicato della rappresentanza diplomatica. I ballerini si sono esibiti sulle note de "Lo Schiaccianoci" di Cajkovskij in uno spettacolo realizzato in collaborazione con il maestro Giuseppe Canale. "Alla vigilia delle festività cattoliche e ortodosse", ha commentato l'ambasciatore Gori, "abbiamo voluto portare in scena un grande classico del Natale, rivisitato in chiave italiana". "Chiudiamo così", ha proseguito l'ambasciatore, "un anno straordinario per la collaborazione culturale tra Italia e Serbia, dal cinema alla letteratura, dalla fotografia alla danza, dalla pittura alla lingua italiana".(Seb)