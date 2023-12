Roma: Pd Campidoglio, musica e luci partono da Ostia Torre Maura Tuscolano e Casal dei Pazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ostia, Torre Maura, Tuscolano e Casal dei Pazzi. Abbiamo voluto che quest'anno il Natale delle romane e dei romani fosse ovunque, diffuso, inclusivo, non soltanto nel centro storico. Lo dichiara il gruppo consiliare del Partito democratico. "Quattro date per divertirsi e stare insieme: il 22 dicembre a piazza San Giovanni Bosco al Tuscolano; il 23 dicembre nell'area tra via Walter Tobagi e via dell'Usignolo a Torre Maura; il 29 dicembre nell'area mercato rionale di Casal De Pazzi e il 30 dicembre in piazza Anco Marzio a Ostia. Un lavoro di programmazione impegnativo - aggiunge la nota del Pd Campidoglio - che parte da lontano: saranno quattro gli eventi speciali del Natale realizzati dall'assessorato al Turismo e Grandi Eventi, con il contributo dell'Assemblea capitolina, previsto già a luglio con il voto della maggioranza alla variazione di bilancio. Con lo straordinario Capodanno al Circo Massimo, Capodarte e le tante installazioni luminose che quest'anno riempiono la città, era giusto coinvolgere tutta la città in più momenti di gioia e festa insieme aspettando il nuovo anno", conclude. (Com)