Lombardia: Pizzighini (M5S), Caregiver di soggetti autistici, regione trovi risorse

- Conosciamo bene quanto sia difficile il ruolo del caregiver familiare. Una categoria di persone sottoposte a uno stress intenso e prolungato, che incide sulla sua qualità di vita e sulla sua salute, sia fisica sia mentale. I fondi per i caregiver, sia a livello statale che a livello regionale, non sono sufficienti ad assicurare un adeguato supporto ai famigliari. Ecco perché abbiamo chiesto a Regione Lombardia di stanziare risorse adeguate per i caregiver familiari di persone affette da autismo evitando coì che le famiglie siano lasciate senza la possibilità di identificare e affrontare i loro bisogni specifici". Lo scrive in una nota la consigliera del M5S, Paola Pizzighini. (Com)