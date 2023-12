Kuwait: Crosetto, addolorato per la scomparsa dell'emiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è "profondamente addolorato per la scomparsa dell'emiro del Kuwait, sceicco Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, leader carismatico e amico di lunga data". Così in una nota stampa il ministro Crosetto. "Ai suoi cari e al popolo kuwaitiano le mie condoglianze e vicinanza. La sua guida è stata fondamentale per la stabilità della regione", conclude Crosetto. (Res)